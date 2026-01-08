مكتب نتنياهو: الجهود التي تبذلها حكومة لبنان والجيش لنزع سلاح حزب الله مشجعة لكن غير كافية

مكتب نتنياهو: اتفاق وقف النار بلبنان ينص على نزع سلاح حزب الله بالكامل

قائد الجيش انهى عرضه للتقرير الاخير والحكومة لا تزال في طور النقاش لاتخاذ القرار حول المرحلة المقبلة