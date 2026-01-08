حاكم مصرف لبنان: يجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات إضافية من بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حاليًا استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات وحوّلت عبره الكثير من الأموال

مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون أكد أن لبنان لن يكون منطلقًا لأي عمليات ضد سوريا

حاكم مصرف لبنان: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له