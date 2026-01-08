مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل

مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: المجلس أثنى على جهود الجيش في جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية عليها واحتواء السلاح في شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات والإرهاب وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة

مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون أكد أن لبنان لن يكون منطلقًا لأي عمليات ضد سوريا