الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان

2026-01-09 | 05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان

الإسرائيليّ:

نهاجم

الاثناء

أهدافًا

تابعة

مناطق

لبنان

معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها
وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز
آخر الأخبار

آخر الأخبار
14:34

النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": على الدولة ان تكون في أقوى موقع لمواجهة الاستحقاقات وحزب الله لا يُعطي الدولة القوة الكافية لمواجهة هذه الاستحقاقات

LBCI
آخر الأخبار
14:32

النائب رازي الحاج لـ"جدل": المشكلة بحالة الانكار التي يعيشها حزب الله وهي تعطي لاسرائيل ذرائع للاستمرار باعتداءاتها

LBCI
آخر الأخبار
14:32

النائب رازي الحاج لـ"جدل": حصرية السلاح هو قرار اتخذته الحكومة ويجب أن يطبّق على كل الاراضي ولا يجب تحميل الجيش اي مسؤولية لأن الموضوع في السياسة

LBCI
آخر الأخبار
14:20

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: مؤشرات على تورّط إسرائيل في الأوضاع الراهنة في إيران والتظاهرات تسعى إلى دفع إيران نحو حرب أهلية وتهيئة الأوضاع لتدخّل خارجي

خبر عاجل
05:33

معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها

LBCI
خبر عاجل
2026-01-08

وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز

LBCI
خبر عاجل
2026-01-08

مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: المجلس أثنى على جهود الجيش في جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية عليها واحتواء السلاح في شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات والإرهاب وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة

LBCI
خبر عاجل
2026-01-08

مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل

LBCI
أمن وقضاء
09:39

جنايات بيروت استجوبت شاكر والأسير و4 آخرين وأجلت المحاكمة إلى 6 شباط لاستكمال الاستماع والمرافعات

LBCI
أخبار دولية
2026-01-02

لاريجاني: التدخل الأميركي في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى نشر الفوضى في أنحاء المنطقة

LBCI
آخر الأخبار
14:08

الخارجية السورية: الوزير الشيباني بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي فيدان آخر تطورات الأوضاع في حلب

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-08

سلام: أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش وأؤكّد الحاجة إلى دعمه لوجستيًا وماديًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها في أسرع وقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

LBCI
حال الطقس
00:20

أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان

LBCI
اقتصاد
02:13

تراجع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
05:26

الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:33

معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها

LBCI
اسرار
23:50

أسرار الصحف 09-01-2026

LBCI
أخبار لبنان
02:40

جعجع: أنا على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين وأؤيد نظرية الرئيس عون

LBCI
صحف اليوم
00:07

الجمهورية: الجيش يُسقط المهل...

LBCI
فنّ
04:35

ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي

