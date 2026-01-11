الرئيس عون: قانون الفجوة المالية ليس مثاليا وليس عادلا 100% لكنه افضل من لا شيء وقد يكون خاضعا للملاحظات ويجب تحسينه وتحصينه

الرئيس عون: العدالة المتأخرة ليست عدالة وعلى ملف انفجار المرفأ أن يُحلّ قريبًا وان يُصدر القرار الظنيّ في شأنه

الرئيس عون: نحن بحاجة إلى صندوق النقد لكن الاتفاق معه عليه أن يرضي واقع لبنان كذلك فليست كل الامور تُطبّق في البلدان كلها سواء