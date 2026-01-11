الرئيس عون عن الانتخابات: التأجيل التقنيّ شهرًا أم شهرين ليس تاجيلًا ولكن لن اقبل بالتمديد عامًا أم عامين

التالي

الرئيس عون عما إذا كان سيدخل في التشكيلات النيابية: لا أطمح في أن أمضي في الحياة السياسية بعد الأعوام الخمسة المقبلة ولن أدعم اشخاصًا في الانتخابات إذ إنّ الرئيس حكم وليس بحاجة لكتلة ولن أقبل بالتمديد لي