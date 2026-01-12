موسى: نحن على ثقة أن الأمور تسير بشكل جيد ولا توجد مهل ونحن ننتظر خطوات الدولة اللبنانية للانتهاء من هذا الملف وما تقوم به الدولة جيد جدًا في موضوع حصرية السلاح وكلام سلام اليوم كان مطابقًا لكلام الرئيس عون أمس

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك