الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة

خبر عاجل
2026-01-13 | 04:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة

أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة كمال نصار رئيساً، وماري كريستين عيد، ورولان الشرتوني مستشارَين، القرار الاتهامي بملفّ حساب الاستشارات الملاحق به الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، والمحاميَّين مروان عيسى الخوري وميشال تويني، واتهمت سلامة بجنايات المواد 459-460 و454-460-459 و638 من قانون العقوبات واعتباره في حالة إثراء غير مشروع وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّه.
 
 
للإطلاع على القرار، الضغط هنا.

أخبار لبنان

خبر عاجل

مذكرة

إلقاء

سلامة

LBCI التالي
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-06

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت

LBCI
أخبار دولية
2025-10-23

القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف ثالثة بحق بشار الأسد

LBCI
أخبار دولية
2025-11-07

القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"

LBCI
أخبار دولية
2025-11-07

إسرائيل ترفض "خدعة دعائية من الطاغية إردوغان" بعد مذكرة التوقيف التركية بحق نتنياهو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات

LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم

LBCI
خبر عاجل
01:32

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
خبر عاجل
16:54

ترامب: ‍اعتبارا ‍من الآن ⁠أي ​دولة ‍تتعامل ‍تجاريا ‌مع ⁠جمهورية ⁠إيران ‍الإسلامية ‍ستدفع ‌رسوما ​جمركية ​25% على جميع ⁠المعاملات ‍مع أميركا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:59

إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟

LBCI
آخر الأخبار
09:25

وزير خارجية فرنسا يستدعي السفير الإيرانيّ لدى باريس عقب حملة قمع عنيفة للاحتجاجات

LBCI
أخبار دولية
07:37

الهجري: النظام السوري أكثر بلطجية ويسعى لإبادة الدروز… وإسرائيل تدخلت لمنع المجازر

LBCI
حال الطقس
01:50

منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:59

إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق

LBCI
أخبار لبنان
07:05

حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان

LBCI
أخبار دولية
03:28

إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:25

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

LBCI
خبر عاجل
04:56

إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة

LBCI
خبر عاجل
01:32

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
حال الطقس
01:50

منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر

LBCI
اقتصاد
02:31

ارتفاع في أسعار المحروقات…

LBCI
خبر عاجل
16:54

ترامب: ‍اعتبارا ‍من الآن ⁠أي ​دولة ‍تتعامل ‍تجاريا ‌مع ⁠جمهورية ⁠إيران ‍الإسلامية ‍ستدفع ‌رسوما ​جمركية ​25% على جميع ⁠المعاملات ‍مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
أخبار لبنان
09:01

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More