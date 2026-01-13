لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش

مرقص: المجلس قرر إعطاء المتقاعدين من غير العسكريين منحة شهرية بقيمة ١٢ مليون ليرة لبنانية ابتداءً من ١-٨

الولايات المتحدة تصنّف جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر ولبنان والأردن منظمة إرهابية