معلومات الـLBCI: استقبل الأمير يزيد بن فرحان النائب فؤاد مخزومي صباحا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري

معلومات الـLBCI: استقبل الأمير يزيد بن فرحان النائب أشرف ريفي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان

معلومات الـLBCI: استقبل الأمير يزيد بن فرحان النائب أشرف ريفي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان

معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية