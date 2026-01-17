سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب

استمعتُ جيداً إلى أصوات المعترضين على التعيينات الأخيرة في الجمارك.
ويهمني ان أعبّر هنا عن تفهّمي الكامل لمشاعر القلق، لا سيّما لدى أهالي شهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت، وأُؤكّد لهم ان التزامي بالحقيقة الكاملة في هذه القضية هو التزام لا رجوع عنه، ولا حماية فيه لأحد على حساب…
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) January 17, 2026
