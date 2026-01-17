الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه

بعد تناقل خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه من قبل الجيش، أوضحت قيادة الجيش أنه بعد توقيف المواطن المذكور للتحقيق معه، نُقِل إلى المستشفى لدى ظهور عوارض صحية استدعت فحصه طبيًّا، وقد توفي في المستشفى لاحقًا، مع الإشارة إلى أنه قبل تسليم الجثمان لذويه وبعده، تم الكشف عليه من قبل أطباء شرعيين وأصدروا عدة تقارير.



ودعت قيادة الجيش إلى عدم تناول هذا الموضوع لما له من خصوصية، ولفتت إلى أن الجيش توسَّعَ في التحقيق بإشراف القضاء المختص للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات في حال وجودها.