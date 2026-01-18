الجيش الإسرائيلي: قوات الوحدة متعددة الأبعاد عملت تحت قيادة الفرقة 91 على منع تموضع حزب الله في جنوب لبنان

الأردن: الملك عبد الله تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة

الجيش الإسرائيلي: قوات الوحدة متعددة الأبعاد أنهت مهمتها في جنوب لبنان بعد شهرين من عملها هناك