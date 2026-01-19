تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مطعم صيني في فندق بأفغانستان

"قسد": قواتنا تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري على جبهة ريف صرين في ريف حلب وندعو شبابنا في سوريا ودول الجوار وأوروبا للانخراط في صفوف المقاومة

السابق