بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتنفيذ أعمال "زرع مسامير عاكسة للنور" على المسلك الشرقي من الأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون، اعتبارًا من الساعة 22:00 من مساء 20-01-2026 ولغاية الساعة 05:00 من فجر اليوم التالي، يوميًّا، حتّى تاريخ 10-02-2026.



وأفادت بأن هذه الأعمال ستؤدّي إلى تحويل السير على الطريق البحرية، من مفرق نهر إبراهيم باتّجاه المدفون.



لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.