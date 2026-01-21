الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غارات اسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية السورية داخل الاراضي السورية في منطقة حوش السيد علي وسُمعت في الهرمل والقصر والمشرفة والشواغير

خبر عاجل
2026-01-21 | 14:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
غارات اسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية السورية داخل الاراضي السورية في منطقة حوش السيد علي وسُمعت في الهرمل والقصر والمشرفة والشواغير
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
غارات اسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية السورية داخل الاراضي السورية في منطقة حوش السيد علي وسُمعت في الهرمل والقصر والمشرفة والشواغير

خبر عاجل

اسرائيلية

استهدفت

الحدود

اللبنانية

السورية

الاراضي

السورية

منطقة

السيد

وسُمعت

الهرمل

والقصر

والمشرفة

والشواغير

LBCI التالي
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش قتل تاجر أسلحة رئيسيا كان جزءا من شبكة تهريب عند الحدود السورية اللبنانية
يديعوت أحرونوت عن مصادر: سلاح الجو الإسرائيلي هاجم 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:50

بوتين يكذب ترامب بشأن قبول الانضمام لمجلس السلام ويقول ندرس الدعوة

LBCI
أخبار دولية
16:30

بوتين: روسيا تدرس مقترح الانضمام إلى مجلس السلام

LBCI
أخبار دولية
16:00

ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات‭ ‬جديدة بشأن إيران

LBCI
أخبار لبنان
15:39

بدر لـ حوار المرحلة: أكثرية الكتل السياسية "مرتاحة" لتأجيل الإنتخابات... ولن يسلم الحزب سلاحه قبل حصوله على ضمانات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
15:10

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

LBCI
خبر عاجل
14:12

الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب

LBCI
خبر عاجل
14:09

طوارىء الصحة: 19 جريحًا جراء الغارات الاسرائيلية على قناريت بينهم اعلاميون

LBCI
خبر عاجل
14:09

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش قتل تاجر أسلحة رئيسيا كان جزءا من شبكة تهريب عند الحدود السورية اللبنانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-12-05

منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
15:24

ترامب في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي: نأمل ألا تكون هناك إجراءات إضافية بشأن إيران

LBCI
خبر عاجل
2026-01-19

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مطعم صيني في فندق بأفغانستان

LBCI
آخر الأخبار
10:07

ترامب: هناك مشكلة مع حزب الله في لبنان وسنرى ما سيحصل هناك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

LBCI
أخبار دولية
13:31

قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:23

واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك

LBCI
أخبار دولية
13:22

كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد

LBCI
أخبار دولية
13:15

ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
أخبار دولية
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
خبر عاجل
08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

LBCI
أخبار دولية
05:44

مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد

LBCI
أمن وقضاء
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

LBCI
أخبار دولية
23:56

البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

LBCI
آخر الأخبار
10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More