بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري مجريات العدوان الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مساء اليوم عدداً من البلدات الجنوبية، ولا سيما قناريت والخرايب والكفور وجرجوع وأنصار، مخلفاً أضراراً جسيمة في الممتلكات وسقوط شهداء وجرحى.



وفي هذا الإطار، أعطى بري توجيهاته إلى الأجهزة المختصة في الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية، ومكتب الخدمات الاجتماعية في حركة أمل، إضافة إلى المجالس البلدية المعنية، لوضع كامل إمكاناتها في تصرف العائلات التي دُمّرت منازلها وأصبحت بلا مأوى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، والعمل على تأمين المساعدة الفورية لها.



وعلّق على الاعتداءات الإسرائيلية بالقول إن بيانات الشجب والإدانة لم تعد كافية ولا مجدية لحماية لبنان واللبنانيين، مؤكداً أن ما ينقذ الوطن ويحرر أرضه ويحصّنه في مواجهة العدوانية الإسرائيلية هو الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية.



وختم بري بتقديم التعازي لأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الذين سقطوا جراء العدوان، ولا سيما الإعلاميين منهم، مجدداً التأكيد على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة.