وزير الدولة القطري: في مجال دعم الجيل الناشئ سيتم اطلاق مبادرة الرياضة من أجل التنمية والسلام الهادفة الى تعزيز الحماية والحد من العنف ضد ٤٤٠٠ طفل وشاب في المناطق المتأثرة بالنزاع في لبنان

وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي: نعلن حزمة من المشاريع التنموية عبر صندوق قطر للتنمية منها منحة قدرها 40 مليون دولار اميركي لقطاع الكهرباء ومشروع اقتصادي آخر يدعم القطاع بـ360 مليون دولار

وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي: جددنا التأكيد على دعم قطر الكامل للجيش وشددنا على ضرورة تطبيق الـ1701 كما نجدد ادانتنا للاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية ونؤكد على ضرورة تحمل مجلس الامن مسؤولياته لوقفها