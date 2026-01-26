الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السفير سيمون كرم لـ"الحدث": الجيش وحده يفكك بنية حزب الله العسكرية وحزب الله لم يعط أي معلومة عن أسلحته ومنشآته للجيش
خبر عاجل
2026-01-26 | 07:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السفير سيمون كرم لـ"الحدث": الجيش وحده يفكك بنية حزب الله العسكرية وحزب الله لم يعط أي معلومة عن أسلحته ومنشآته للجيش
خبر عاجل
سيمون
لـ"الحدث":
الجيش
العسكرية
معلومة
أسلحته
ومنشآته
للجيش
التالي
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم لـ"الحدث": طرحنا عودة الجنوبيين كأساس لموقفنا من المفاوضات ونتمسك بآلية لجنة وقف النار ونطالب باجتماعها قريبا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:14
قاسم: السلام بالقوة يعني الطغيان والاستعمار بالقوة والابادة الجماعية في غزة يعني وحشية واجرام يعني شراكة اميركا ودول الغرب بها
آخر الأخبار
10:14
قاسم: السلام بالقوة يعني الطغيان والاستعمار بالقوة والابادة الجماعية في غزة يعني وحشية واجرام يعني شراكة اميركا ودول الغرب بها
0
آخر الأخبار
10:08
قاسم: في لبنان يسيرون معنا بالضغط العسكري والسياسي لكنهم يبقون سيف الحرب مسلطًا علينا لأنهم يريدوننا في النهاية أن نستسلم لهم وأن نعطيهم كل شيء
آخر الأخبار
10:08
قاسم: في لبنان يسيرون معنا بالضغط العسكري والسياسي لكنهم يبقون سيف الحرب مسلطًا علينا لأنهم يريدوننا في النهاية أن نستسلم لهم وأن نعطيهم كل شيء
0
آخر الأخبار
10:02
قاسم: حجة أميركا مكشوفة فهي تريد إستعمار العالم والإستحواذ عليه وليس فقط ايران
آخر الأخبار
10:02
قاسم: حجة أميركا مكشوفة فهي تريد إستعمار العالم والإستحواذ عليه وليس فقط ايران
0
آخر الأخبار
10:00
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لا تهددونا بالموت والكرامة والعزة بيدنا ولن نتخلى عنها
آخر الأخبار
10:00
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لا تهددونا بالموت والكرامة والعزة بيدنا ولن نتخلى عنها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
0
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
0
خبر عاجل
08:43
الجيش الإسرائيلي: استعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي في غزة
خبر عاجل
08:43
الجيش الإسرائيلي: استعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي في غزة
0
خبر عاجل
08:19
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا لحزب الله في صور
خبر عاجل
08:19
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا لحزب الله في صور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-09
المحامي مروان ضاهر نقيبا لمحامي طرابلس
أخبار لبنان
2025-11-09
المحامي مروان ضاهر نقيبا لمحامي طرابلس
0
آخر الأخبار
08:26
العراق يبلغ موسكو برفض تجنيد شبابه في الجيش الروسي
آخر الأخبار
08:26
العراق يبلغ موسكو برفض تجنيد شبابه في الجيش الروسي
0
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
0
أخبار لبنان
08:28
وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:28
وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:28
وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:28
وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:19
بعد يومين على انهيار مبنيَين سكنيَّين في القبة... عمليات البحث مستمرة
أخبار لبنان
08:19
بعد يومين على انهيار مبنيَين سكنيَّين في القبة... عمليات البحث مستمرة
0
أخبار لبنان
07:17
وزير الدولة القطري يعلن حزمة من المشاريع التنموية: لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان
أخبار لبنان
07:17
وزير الدولة القطري يعلن حزمة من المشاريع التنموية: لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان
0
أخبار لبنان
06:48
سلام أكد أمام وفد طرابلسي الإستعداد لتأمين كل ما يحتاجه متضررو المبنى المنهار..
أخبار لبنان
06:48
سلام أكد أمام وفد طرابلسي الإستعداد لتأمين كل ما يحتاجه متضررو المبنى المنهار..
0
أخبار لبنان
04:49
د. جوزاف الحلو للـLBCI: سنشهد قريبا نقلة نوعية في المستشفيات الحكومية... وهذه العمليات تغطّيها وزارة الصحة
أخبار لبنان
04:49
د. جوزاف الحلو للـLBCI: سنشهد قريبا نقلة نوعية في المستشفيات الحكومية... وهذه العمليات تغطّيها وزارة الصحة
0
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس
تقارير نشرة الاخبار
14:20
شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم
تقارير نشرة الاخبار
14:12
"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
2
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
3
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
4
خبر عاجل
13:29
ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:29
ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI
5
أخبار لبنان
11:42
آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب
أخبار لبنان
11:42
آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب
6
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-1-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-1-2026
8
أخبار لبنان
13:00
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟
أخبار لبنان
13:00
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More