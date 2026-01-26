الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين

