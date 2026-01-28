وزير الخارجية الإيراني: إذا أرادوا مفاوضات فيجب أن يتراجعوا عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية

التالي

النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: أقترح أن تدعو الدولة اللبنانية قيادة حزب الله إلى جلسة مصارحة "لنعرف حالنا لا عم نقدر نعيش ولا عم نفدر نعمل اقتصاد أو تطوير "