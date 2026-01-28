الأخبار
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ونأمل أن تجلس إيران على طاولة المفاوضات

خبر عاجل
2026-01-28 | 07:18
مشاهدات عالية
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ونأمل أن تجلس إيران على طاولة المفاوضات

خبر عاجل

LBCI التالي
بري رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة الى الساعة ٦ مساء
ترامب: أسطول ضخم يتجه نحو إيران ويتحرك بسرعة وهو أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا
LBCI السابق

آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
11:07

روبيو ردا على سؤال حول تقديرات الخارجية الأميركية لعدد القتلى خلال الاحتجاجات في إيران: عددهم "بالآلاف بالتأكيد"

LBCI
أخبار دولية
11:01

روبيو يتوقع تمثيلا دبلوماسيا أميركيا دائما في فنزويلا "في القريب العاجل"

LBCI
أمن وقضاء
10:44

عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات

LBCI
أخبار دولية
10:32

اردوغان: أنقرة تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع نيجيريا إلى 5 مليارات دولار

اخترنا لكم
LBCI
خبر عاجل
08:01

بري رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة الى الساعة ٦ مساء

LBCI
خبر عاجل
07:16

ترامب: أسطول ضخم يتجه نحو إيران ويتحرك بسرعة وهو أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا

LBCI
خبر عاجل
05:36

نجاح ريسيتال "نرنم عمانوئيل" بدخول مجموعة غينيس كأطول ريسيتال ميلادي وقد تلقت اللجنة المنظمة الخبر منذ قليل

LBCI
خبر عاجل
04:54

النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: أقترح أن تدعو الدولة اللبنانية قيادة حزب الله إلى جلسة مصارحة "لنعرف حالنا لا عم نقدر نعيش ولا عم نفدر نعمل اقتصاد أو تطوير "

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
خبر عاجل
04:12

وزير الخارجية الإيراني: إذا أرادوا مفاوضات فيجب أن يتراجعوا عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-13

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

LBCI
أخبار دولية
2025-12-30

زعيم كوريا الشمالية يصدر توجيهات بزيادة إنتاج المدفعية

LBCI
عالم الطبخ
2026-01-24

الفاهيتا باللحمة والأناناس وشوربة البيرة والجبنة... إليكم طريقة التحضير مع الشيف حنا طويل (فيديو)

بالفيديو
LBCI
أخبار لبنان
07:36

نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات

LBCI
أخبار لبنان
07:27

تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:12

مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أخبار دولية
06:32

رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات

LBCI
أخبار دولية
06:27

وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل

LBCI
أخبار لبنان
06:23

زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!

LBCI
أخبار دولية
06:16

عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
06:13

قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه

الأكثر قراءة
LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي معتاد يضرب لبنان

LBCI
اخبار البرامج
15:30

كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
11:42

أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

LBCI
أمن وقضاء
12:28

الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
05:18

بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
05:10

أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل

LBCI
خبر عاجل
16:21

العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس

