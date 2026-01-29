الأخبار
وزير المالية ياسين جابر ردا على عدد منّ النواب: زيادة الرواتب لا يمكن ان تحصل بشكل اعتباطي فنحن لا نزال نعيش تبعات سلسلة الرتب والرواتب لعام ٢٠١٧ ولوين آخذين البلد
خبر عاجل
2026-01-29 | 11:21
وزير المالية ياسين جابر ردا على عدد منّ النواب: زيادة الرواتب لا يمكن ان تحصل بشكل اعتباطي فنحن لا نزال نعيش تبعات سلسلة الرتب والرواتب لعام ٢٠١٧ ولوين آخذين البلد
وزير المالية: زيادة الرواتب بشكل اعتباطي هي ساعة تخلي وتغرق البلد وطلبنا مهلة حتى اخر شباط لاعداد جداول ودراسة الاثر المالي وتامين الواردات
الرئيس بري يطلب ايقاف البث المباشر بعد خلاف حول زيادة الرواتب
0
أخبار دولية
16:50
البرلمان الفنزويلي يقرّ بضغط أميركي مشروع قانون نفطي لصالح القطاع الخاص
أخبار دولية
16:50
البرلمان الفنزويلي يقرّ بضغط أميركي مشروع قانون نفطي لصالح القطاع الخاص
0
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
0
آخر الأخبار
16:07
سي بي إس عن مسؤولين: حلفاء واشنطن يسعون لتجنب عمل عسكري ضد إيران من خلال التوسط في محادثات دبلوماسية
آخر الأخبار
16:07
سي بي إس عن مسؤولين: حلفاء واشنطن يسعون لتجنب عمل عسكري ضد إيران من خلال التوسط في محادثات دبلوماسية
0
اخبار البرامج
16:03
تعدد الأزواج والزوجات... ظاهرة اجتماعية مثيرة للجدل في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)
اخبار البرامج
16:03
تعدد الأزواج والزوجات... ظاهرة اجتماعية مثيرة للجدل في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)
0
خبر عاجل
14:44
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام ٢٠٢٦ بأكثرية ٥٩ صوتا و٣٤ صوتا معارضا و١١ صوتا ممتنعا
خبر عاجل
14:44
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام ٢٠٢٦ بأكثرية ٥٩ صوتا و٣٤ صوتا معارضا و١١ صوتا ممتنعا
0
خبر عاجل
12:58
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: عقدنا اجتماعا مطولا ورئيس الحكومة جدد الالتزام بحل عادل لرواتب العسكريين قبل نهاية شهر شباط والاجواء الايجابية
خبر عاجل
12:58
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: عقدنا اجتماعا مطولا ورئيس الحكومة جدد الالتزام بحل عادل لرواتب العسكريين قبل نهاية شهر شباط والاجواء الايجابية
0
خبر عاجل
11:23
وزير المالية: زيادة الرواتب بشكل اعتباطي هي ساعة تخلي وتغرق البلد وطلبنا مهلة حتى اخر شباط لاعداد جداول ودراسة الاثر المالي وتامين الواردات
خبر عاجل
11:23
وزير المالية: زيادة الرواتب بشكل اعتباطي هي ساعة تخلي وتغرق البلد وطلبنا مهلة حتى اخر شباط لاعداد جداول ودراسة الاثر المالي وتامين الواردات
0
خبر عاجل
11:19
الرئيس بري يطلب ايقاف البث المباشر بعد خلاف حول زيادة الرواتب
خبر عاجل
11:19
الرئيس بري يطلب ايقاف البث المباشر بعد خلاف حول زيادة الرواتب
0
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
0
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
0
حال الطقس
2025-12-19
الطقس مستقر... وهذه تفاصيله
حال الطقس
2025-12-19
الطقس مستقر... وهذه تفاصيله
0
اخبار البرامج
2026-01-27
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-27
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
0
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
0
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
14:11
جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
1
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
2
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
3
منوعات
09:54
جوارب دانتيل سوداء تُشعل الجدل على BBC… إليكم ما حصل مع مذيعة الطقس على الهواء (فيديو)
منوعات
09:54
جوارب دانتيل سوداء تُشعل الجدل على BBC… إليكم ما حصل مع مذيعة الطقس على الهواء (فيديو)
4
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
5
أخبار لبنان
02:23
هبة أردنية الى الجيش
أخبار لبنان
02:23
هبة أردنية الى الجيش
6
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
7
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
8
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
