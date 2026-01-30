الرئيس عون: إعادة إعمار القرى الجنوبية في صدارة الأولويات... وكل ما يُقال عن مناطق خالية أو اقتصادية هو مجرّد كلام

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "إعادة إعمار القرى والبلدات الجنوبية المدمَّرة والمتضرِّرة تأتي في صدارة الأولويات، تسهيلاً لعودة أبناء هذه القرى إلى ممتلكاتهم وأراضيهم".



وأكد الرئيس عون لوفد من رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية، أن "كل ما يُقال عن مناطق خالية أو اقتصادية هو مجرّد كلام لم يطرحه أحد معنا".