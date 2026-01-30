الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون: إعادة إعمار القرى الجنوبية في صدارة الأولويات... وكل ما يُقال عن مناطق خالية أو اقتصادية هو مجرّد كلام
خبر عاجل
2026-01-30 | 05:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس عون: إعادة إعمار القرى الجنوبية في صدارة الأولويات... وكل ما يُقال عن مناطق خالية أو اقتصادية هو مجرّد كلام
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "إعادة إعمار القرى والبلدات الجنوبية المدمَّرة والمتضرِّرة تأتي في صدارة الأولويات، تسهيلاً لعودة أبناء هذه القرى إلى ممتلكاتهم وأراضيهم".
وأكد الرئيس عون لوفد من رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية، أن "كل ما يُقال عن مناطق خالية أو اقتصادية هو مجرّد كلام لم يطرحه أحد معنا".
وخلال استقباله وفدا من عائلة النقيب المتقاعد أحمد شكر، أكد عون أنّ ملف المحتجزين والأسرى في إسرائيل هو محور متابعة يومية ومطروح في المفاوضات أمام لجنة "الميكانيزم"، لافتا الى أن الأجهزة الأمنية كشفت ظروف خطف النقيب شكر وتتابع التحقيق مع أحد الموقوفين المعنيّين بعملية الخطف.
أخبار لبنان
خبر عاجل
جوزاف عون
إعمار
البلدات الجنوبية
أحمد شكر
التالي
رويترز: ترامب يختار المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفين وارش لإدارة المجلس بعد انتهاء ولاية جيروم باول
بيان لقوات سوريا الديمقراطية: الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق شامل مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-05
الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل
أخبار لبنان
2025-11-05
الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-22
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-22
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
0
آخر الأخبار
2026-01-06
زيلينسكي يرحب بالضمانات الأمنية لأوكرانيا بما "يتخطى مجرد الكلام"
آخر الأخبار
2026-01-06
زيلينسكي يرحب بالضمانات الأمنية لأوكرانيا بما "يتخطى مجرد الكلام"
0
أخبار لبنان
2025-11-04
انطلاق اعمال اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار في منطقة الرادار – المصيلح برعاية الرئيس برّي
أخبار لبنان
2025-11-04
انطلاق اعمال اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار في منطقة الرادار – المصيلح برعاية الرئيس برّي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:34
إقرار هيكلية آلية التدخّل ضمن مسار إعادة الإعمار بعد إجراء بعض التعديلات إثر نقاش مستفيض
خبر عاجل
11:34
إقرار هيكلية آلية التدخّل ضمن مسار إعادة الإعمار بعد إجراء بعض التعديلات إثر نقاش مستفيض
0
خبر عاجل
10:21
وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على إيران
خبر عاجل
10:21
وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على إيران
0
خبر عاجل
09:31
مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا كما ورد ومن دون تعديل
خبر عاجل
09:31
مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا كما ورد ومن دون تعديل
0
خبر عاجل
08:47
الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني 2026
خبر عاجل
08:47
الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني 2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
الداخلية تعلن جهوز القوائم الانتخابية الأولية 2026-2027 وتدعو الناخبين لتصحيح بياناتهم
أخبار لبنان
08:00
الداخلية تعلن جهوز القوائم الانتخابية الأولية 2026-2027 وتدعو الناخبين لتصحيح بياناتهم
0
أمن وقضاء
2026-01-21
جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من العطور المقلدة
أمن وقضاء
2026-01-21
جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من العطور المقلدة
0
أخبار لبنان
2026-01-21
الرئيس عون لاعضاء السلك القنصلي: نعتمد عليكم لنقل الصورة الحقيقية عن لبنان والانتخابات النيابية يجب ان تجرى في مواعيدها
أخبار لبنان
2026-01-21
الرئيس عون لاعضاء السلك القنصلي: نعتمد عليكم لنقل الصورة الحقيقية عن لبنان والانتخابات النيابية يجب ان تجرى في مواعيدها
0
أخبار دولية
2026-01-24
مصادر لرويترز: أميركا تضغط على بوليفيا لطرد جواسيس إيرانيين
أخبار دولية
2026-01-24
مصادر لرويترز: أميركا تضغط على بوليفيا لطرد جواسيس إيرانيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:19
شحادة أطلق منصة تتيح لمهجري الحرب الأهلية تحديث بياناتهم ومتابعة معاملاتهم: لا تقبل طلبات جديدة
أخبار لبنان
08:19
شحادة أطلق منصة تتيح لمهجري الحرب الأهلية تحديث بياناتهم ومتابعة معاملاتهم: لا تقبل طلبات جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:38
وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية
أخبار لبنان
07:38
وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية
0
أخبار لبنان
07:26
وزير العمل تناول ملف تنظيم فرص العمل في الخارج: نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة
أخبار لبنان
07:26
وزير العمل تناول ملف تنظيم فرص العمل في الخارج: نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة
0
أخبار لبنان
07:22
اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى
أخبار لبنان
07:22
اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى
0
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
0
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
0
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
3
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
4
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
5
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
6
أخبار لبنان
08:10
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
أخبار لبنان
08:10
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
7
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
8
أخبار لبنان
05:11
تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام
أخبار لبنان
05:11
تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More