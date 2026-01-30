وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على إيران

إقرار هيكلية آلية التدخّل ضمن مسار إعادة الإعمار بعد إجراء بعض التعديلات إثر نقاش مستفيض

إقرار هيكلية آلية التدخّل ضمن مسار إعادة الإعمار بعد إجراء بعض التعديلات إثر نقاش مستفيض

مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا كما ورد ومن دون تعديل