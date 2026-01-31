ترامب: لا يمكن البوح عن خطتنا تجاه إيران

مسؤول سعودي: السعودية ترفض استخدام أجوائها لأي أعمال عسكرية ضد إيران

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تشكيل أساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتقدم على عكس أجواء الحرب الإعلامية المصطنعة