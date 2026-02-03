الرئيس عون: أُصرّ مع رئيسَي مجلس النواب والحكومة على إجراء الانتخابات النيابية ابتداءً من الثالث من أيار المقبل وما يُطرح من أفكار لتأجيلها لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا لأن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية التي يعود إليها البتّ

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك