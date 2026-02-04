الجيش الاسرائيلي يعين اللواء الدرزي غسان عليان المنسق السابق في الادارة المدنية منسقا لشؤون الدروز في الشرق الاوسط ومسؤولا عن ملف الدروز في سوريا ولبنان ويتم تنسيق عمله امام قائد القيادة الشمالية

