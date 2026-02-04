الأخبار
الجيش الاسرائيلي يعين اللواء الدرزي غسان عليان المنسق السابق في الادارة المدنية منسقا لشؤون الدروز في الشرق الاوسط ومسؤولا عن ملف الدروز في سوريا ولبنان ويتم تنسيق عمله امام قائد القيادة الشمالية

خبر عاجل
2026-02-04 | 08:25
الجيش الاسرائيلي يعين اللواء الدرزي غسان عليان المنسق السابق في الادارة المدنية منسقا لشؤون الدروز في الشرق الاوسط ومسؤولا عن ملف الدروز في سوريا ولبنان ويتم تنسيق عمله امام قائد القيادة الشمالية
الجيش الاسرائيلي يعين اللواء الدرزي غسان عليان المنسق السابق في الادارة المدنية منسقا لشؤون الدروز في الشرق الاوسط ومسؤولا عن ملف الدروز في سوريا ولبنان ويتم تنسيق عمله امام قائد القيادة الشمالية

"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار
LBCI السابق

آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
10:57

اجتماع بين القاضيين الحجار والبيطار بحث في مستجدات التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
10:51

مجلس الوزراء يعقد جلسة يوم الجمعة

LBCI
منوعات
10:50

بعد تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي... فن المنمنمات يبعث الأمل والحرية في أفغانستان

LBCI
فنّ
10:42

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها: "كل عام وأنت أعظم هدية في حياتي" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2026-02-03

"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار

LBCI
خبر عاجل
2026-02-03

في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
2026-02-03

الرئيس عون: أُصرّ مع رئيسَي مجلس النواب والحكومة على إجراء الانتخابات النيابية ابتداءً من الثالث من أيار المقبل وما يُطرح من أفكار لتأجيلها لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا لأن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية التي يعود إليها البتّ

LBCI
خبر عاجل
2026-02-03

القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي

LBCI
منوعات
09:30

إلى النساء... إليكنّ أفضل مدن العالم للسفر منفردات خلال عام 2026!

LBCI
منوعات
08:00

من التعذيب وصولًا إلى الاعتداء عليهم في الحضانة... قصص صادمة عاشها أطفال بريطانيون وهذا مصير المربية!

LBCI
أخبار دولية
10:09

اختتام اليوم الأول من المحادثات بين الأوكرانيين والروس والأميركيين في أبوظبي

LBCI
أخبار لبنان
09:49

اللبنانية الأولى شاركت في احتفال توزيع "جائزة زايد للاخوة الإنسانية" في أبو ظبي: القيادة لا تقوم على فرض الرأي او السلطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:08

جولة للحجار في مقر الدفاع المدني في فرن الشباك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:07

مجلس المطارنة الموارنة: لضرورة وضع حد للحملات على الحكومة والانضواء تحت القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

مؤتمر صحافي لريفي ورياشي وخوري ومتى: اقتراح قانون لحظر حزب البعث الاشتراكي السوري في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن...

LBCI
أخبار لبنان
16:41

سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

LBCI
أخبار دولية
16:36

تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف

LBCI
أخبار لبنان
16:20

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية

LBCI
أخبار لبنان
07:20

رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..

LBCI
أمن وقضاء
16:16

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

LBCI
اخبار البرامج
16:00

بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية

LBCI
فنّ
11:38

هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 4-2-2026

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:34

إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار

