أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع

خبر عاجل
2026-02-04 | 14:57
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع

عادت خطط إجراء محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران في عُمان يوم الجمعة إلى الواجهة، بعدما مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء، مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع، بحسب ما أفاد به مسؤولان أميركيان.

وقال أحد المسؤولين: "طلبوا منا الإبقاء على الاجتماع والاستماع إلى ما لدى الإيرانيين ليقولوه. وقد أبلغنا الجانب العربي أننا سنعقد الاجتماع إذا أصرّوا على ذلك. لكننا متشككون للغاية".

وأضاف المسؤولان أن ما لا يقل عن تسع دول من المنطقة نقلت رسائل إلى أعلى المستويات في إدارة ترامب، على مستوى رفيع جدًا، تطالب فيها بشدة بعدم إلغاء الاجتماع مع الإيرانيين في عُمان.

وأشار مسؤول أميركي ثانٍ إلى أن إدارة ترامب وافقت على عقد الاجتماع مع الإيرانيين "احترامًا" لطلب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، و"من أجل الاستمرار في المسار الدبلوماسي".

أخبار دولية

خبر عاجل

القادة

العرب

والمسلمين

ضغوطًا

عاجلة

إدارة

ترامب

الأربعاء

مطالبين

المضي

التهديدات

بالانسحاب

الاجتماع

وزير خارجية إيران: المحادثات النووية المقررة مع واشنطن ستعقد في مسقط يوم الجمعة العاشرة صباحا تقريبا
