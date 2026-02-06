الخارجية السورية للعربية: اتفاق تبادل السجناء مع لبنان خطوة لتعزيز العلاقات وسنطالب لبنان بتسريع محاكمة الموقوفين السوريين لإعادتهم وتسلمنا قائمة بـ 300 سجين سيتم إعادتهم من لبنان والاتفاق لا يشمل المحكومين بأكثر من 10 سنوات

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك