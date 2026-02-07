رئيس الحكومة نواف سلام من صور: بالشق المتعلق بالإغاثة نعمل على توسيع مساعدات مباشرة للإيواء المؤقت بدعم نقدي بدل إيجار عبر وزارة الشؤون الاجتماعية

التالي

سلام من صور: سنعمل على إعادة اعمار البنى التحتية والاملاك العامة اي إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية وشبكات الكهرباء والمياه والطرق وتم تأمين 250 مليون دولار قروض ميسّرة من البنك الدولي و75 مليون يورو من الوكالة الفرنسية