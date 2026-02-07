وكالة "فارس": "الحرب بالألغام" أصبحت عنصراً هامًّا في استراتيجية الردع الإيرانية وتقديرات بأن خيارات الردع البحري الإيراني ستُفعّل في حال تصاعد التهديدات العسكرية

النائب حسن فضل الله خلال استقباله الرئيس سلام في بنت جبيل: باسم أهالي الجنوب ندعو الحكومة لبذل كل جهد ممكن مع الدول الراعية لضمان وقف الاعتداءات خروج الاحتلال وإعادة الأسرى

عراقجي: لا إمكانية لمهاجمة الأراضي الأميركية إذا هاجمتنا واشنطن لكننا سنهاجم قواعد لها في المنطقة ونحن لا نهاجم دول الجوار بل القواعد الأميركية فيها وهناك فرق كبير بين الأمرين