إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس

إنتشال جثة طفل يبلغ عمره حوالى الـ3 سنوات وانتشال شخص آخر من تحت أنقاض المبنى المنهار في التبانة بالإضافة إلى 3 آخرين تم انتشالهم في وقت سابق