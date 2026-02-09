قاسم: أهم ما في زيارة رئيس الحكومة للجنوب هو أنه أعلن أن الدولة ستبدأ الإعمار حتى لو لم يتوقف العدوان

قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات

قاسم: الوعي عند الجيش والمقاومة والشعب أدى إلى وأد الفتنة في مهدها ولم تحصل الفتنة التي كانوا يريدونها لتخريب البلد