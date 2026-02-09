سلام: سنعمل على تدعيم المباني القابلة للتدعيم وهدم المباني التي لا تُدعّم واستكمال مسح المباني

سلام: تم تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة ادارة لكوارث في محافظة الشمال على ان يتم تأمين مراكز إضافية عند الحاجة

سلام: تم تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة ادارة لكوارث في محافظة الشمال على ان يتم تأمين مراكز إضافية عند الحاجة

سلام بعد الجلسة الطارئة المخصصة لبحث ملف الأبنية في طرابلس في السراي الحكومي: إخلاء كلّ المباني المهدّدة بالسقوط وعددها 114 وتأمين مراكز للإيواء وإدراج كلّ العائلات ضمن برنامج "أمان" وتأمين الرعاية الصحية لها