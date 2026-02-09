سلام: تتولى الهيئة العليا للاغاثة استكمال المسح انطلاقاً من مسوحات البلدية الأولية بالتعاون مع نقابة المهندسين

سلام: المباشرة بتقييم وضع البنى التحتية وخاصةً شبكات المياه والصرف الصحي من قبل مجلس الإنماء والأعمار

سلام: تم تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة ادارة لكوارث في محافظة الشمال على ان يتم تأمين مراكز إضافية عند الحاجة