تيمور جنبلاط: لا بديل عن الدولة ولا عن الشراكة الوطنية ونؤمن أن الدولة وحدها تحمينا جميعاً بجيشها الوطني وقواها الأمنية

الرئيس سعد الحريري: عندما صار المطلوب أن نغطي الفشل وأن نساوم على الدولة قلنا "لا" وقررنا الابتعاد لأن السياسة على حساب كرامة البلد وعلى حساب مشروع الدولة لا معنى لها ولا مكان لها في مدرستنا