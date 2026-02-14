الرئيس سعد الحريري في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: نحن نعرف متى ننتظر ومتى نتحمل المسؤولية ونعرف أن الحريرية الوطنية تأخذ مسافة وتأخذ استراحة محارب لكنها لا تنكسر ولا تندثر

الرئيس سعد الحريري: أوجه تحية صادقة لأهلنا في الجنوب الذين يستحقون دولة تحميهم وترعاهم وتحية خاصة لطرابلس وأهلنا هناك وما سقط في طرابلس ليس فقط مبنيين بل انهارت كرامات كل المسؤولين ومصداقية السياسيين و"كلنا مقصرين بحق طرابلس"

الرئيس سعد الحريري: عندما صار المطلوب أن نغطي الفشل وأن نساوم على الدولة قلنا "لا" وقررنا الابتعاد لأن السياسة على حساب كرامة البلد وعلى حساب مشروع الدولة لا معنى لها ولا مكان لها في مدرستنا