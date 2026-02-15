علي حسن خليل للـLBCI: تفاجأنا كثيرا بالرأي الذي اعدته "هيئة التشريع" ومن الواضح أن فيه تجاوزا لابسط القواعد القانونية اذ لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار

بري ردا على جواب "هيئة الاستشارات" لـ"الشرق الأوسط": إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة