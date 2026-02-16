الرئيس الألماني: زيارتي هنا للطلب من حزب الله وإسرائيل الإلتزام بإتفاقية وقف إطلاق النار وأن نزع السلاح الحزب يجب أن يكون على قدم وساق وأن ينسحب الجنود الإسرائيليين من جنوب لبنان

