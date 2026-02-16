الأخبار
الرئيس الألماني: زيارتي هنا للطلب من حزب الله وإسرائيل الإلتزام بإتفاقية وقف إطلاق النار وأن نزع السلاح الحزب يجب أن يكون على قدم وساق وأن ينسحب الجنود الإسرائيليين من جنوب لبنان

خبر عاجل
2026-02-16 | 12:31
الرئيس الألماني: زيارتي هنا للطلب من حزب الله وإسرائيل الإلتزام بإتفاقية وقف إطلاق النار وأن نزع السلاح الحزب يجب أن يكون على قدم وساق وأن ينسحب الجنود الإسرائيليين من جنوب لبنان
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
الرئيس الألماني: بالنسبة لنا فإن نهاية مهمة اليونيفيل ليست نهاية دعمنا للبنان
خبر عاجل
14:19

الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي

LBCI
أخبار لبنان
14:17

معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع

LBCI
آخر الأخبار
14:16

وزير الخارجية الإيطالي: قواتنا الأمنية على أتم الاستعداد لتدريب قوات شرطة في غزة والأراضي الفلسطينية

LBCI
أخبار دولية
14:15

59 قتيلا وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار جيزاني في مدغشقر

LBCI
خبر عاجل
14:19

الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي

LBCI
خبر عاجل
12:30

الرئيس الألماني: بالنسبة لنا فإن نهاية مهمة اليونيفيل ليست نهاية دعمنا للبنان

LBCI
خبر عاجل
20:18

علي حسن خليل للـLBCI: المطلوب من "الداخلية" رفع الاقتراح الذي اعدته اللجنة المكلفة باعداد الاجراءات التطبيقية للفصل المتعلق بالاغتراب الى مجلس الوزارء وصدور القرار التطبيقي وفتح باب الاقتراع لانتخاب النواب الـ6 وخلاف ذلك يعتبر تجاوزا لحدود الصلاحية

LBCI
خبر عاجل
20:18

علي حسن خليل للـLBCI: لن نسلم بفرض امر واقع خلافا للمعايير والاصول القانونية ولا يمكن تجاوز المجلس النيابي في مثل هذا الامر

LBCI
آخر الأخبار
10:36

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: مسألة رفع العقوبات بالنسبة لنا غير منفصلة عن أي مسارات دبلوماسية

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-29

مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-08

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١١ جريحا في ٧ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
14:14

الرئيس الألماني يلتقي بري في عين التينة

LBCI
آخر الأخبار
11:08

رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
22:23

طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:40

بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:37

من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:35

قلق إسرائيلي من مصير الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:34

إيران وأميركا: جولة جديدة في جنيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:32

وكالة S&P ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية وهذه خلفيات القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:31

تقرير قائد الجيش في بعبدا: تثبيت الإنجاز جنوباً والتحضير لشمال الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:30

هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟

LBCI
صحف اليوم
18:05

بري لـ"الشرق الأوسط": خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي

LBCI
أمن وقضاء
10:37

توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين

LBCI
خبر عاجل
18:09

بري ردا على جواب "هيئة الاستشارات" لـ"الشرق الأوسط": إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة

LBCI
صحف اليوم
07:25

رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)

LBCI
خبر عاجل
18:10

بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:30

هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟

LBCI
أخبار لبنان
18:46

الحريري يعيّن السيدة بهية نائبًا لرئيس "تيار المستقبل"

LBCI
حال الطقس
08:27

طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله

