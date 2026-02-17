جابر: كل موظفي القطاع العام يحصلون على صفائح بنزين والدولة تدفع ثمنها من الخزينة

جابر: 30% من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة المضافة

جابر: كان من الضروري اتخاذ خطوات من أجل تحقيق التوازن وتغطية بعض المطالب والقرارات الحكومية ستؤمّن 620 مليون دولار