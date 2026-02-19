بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الأمير البريطاني السابق أندرو اعتُقل للاشتباه في ارتكابه سوء سلوك أثناء توليه منصبًا عامًا، على خلفية صلاته بجيفري إبستين.

