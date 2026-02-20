الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام: إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي الذي يرتكز على الطوائف ودورها ولو على حساب حقوق الأفراد
خبر عاجل
2026-02-20 | 03:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلام: إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي الذي يرتكز على الطوائف ودورها ولو على حساب حقوق الأفراد
خبر عاجل
إعاقة
المواطنة
مسؤوليتها
النظام
السياسي
يرتكز
الطوائف
ودورها
الأفراد
التالي
سلام: أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي
سلام: علينا ان نعود الى المادة 95 من الدستور وان نطبقها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:40
مذكرة تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وجامعة الروح القدس-الكسليك
أخبار لبنان
03:40
مذكرة تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وجامعة الروح القدس-الكسليك
0
آخر الأخبار
03:39
الوكالة الوطنية للإعلام: رشقات رشاشة على أطراف يارون ومروحين وشيحين وغارة على منشآت للصخور عند أطراف مركبا فجرا
آخر الأخبار
03:39
الوكالة الوطنية للإعلام: رشقات رشاشة على أطراف يارون ومروحين وشيحين وغارة على منشآت للصخور عند أطراف مركبا فجرا
0
آخر الأخبار
03:39
جهاز الأمن الأوكراني: إحباط مخطط روسي لتنفيذ عمليات اغتيال داخل أوكرانيا
آخر الأخبار
03:39
جهاز الأمن الأوكراني: إحباط مخطط روسي لتنفيذ عمليات اغتيال داخل أوكرانيا
0
أخبار لبنان
03:22
سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
أخبار لبنان
03:22
سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
03:08
سلام: أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي
خبر عاجل
03:08
سلام: أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي
0
خبر عاجل
03:06
سلام: علينا ان نعود الى المادة 95 من الدستور وان نطبقها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
خبر عاجل
03:06
سلام: علينا ان نعود الى المادة 95 من الدستور وان نطبقها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
0
خبر عاجل
03:05
سلام: يمكن أن ننتقل الى العمل بنظام المجلسين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور بحيث يتم حصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي ليؤمن المشاركة الوطنية او بالأحرى المشاركة المواطنية
خبر عاجل
03:05
سلام: يمكن أن ننتقل الى العمل بنظام المجلسين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور بحيث يتم حصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي ليؤمن المشاركة الوطنية او بالأحرى المشاركة المواطنية
0
خبر عاجل
10:13
ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
خبر عاجل
10:13
ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:29
وول ستريت جورنال: إذا استمرت إيران في رفض الامتثال لتوجيهات ترامب بإنهاء التخصيب فإن واشنطن سترد بحملة واسعة النطاق على منشآت النظام
آخر الأخبار
16:29
وول ستريت جورنال: إذا استمرت إيران في رفض الامتثال لتوجيهات ترامب بإنهاء التخصيب فإن واشنطن سترد بحملة واسعة النطاق على منشآت النظام
0
صحف اليوم
2026-02-16
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
صحف اليوم
2026-02-16
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
0
آخر الأخبار
16:27
وول ستريت جورنال: الهجوم الافتتاحي سيستهدف مجموعة محدودة من المواقع العسكرية والحكومية
آخر الأخبار
16:27
وول ستريت جورنال: الهجوم الافتتاحي سيستهدف مجموعة محدودة من المواقع العسكرية والحكومية
0
آخر الأخبار
2026-02-06
وزير العدل السوري: رغم كل التعقيدات نعلن خطوة مهمة على طريق العدالة تمثلت في معالجة أوضاع المحكومين وهم من أمضوا فترات طويلة في السجون وكانت أوضاعهم من أكثر الحالات تعقيدا من الناحية القانونية
آخر الأخبار
2026-02-06
وزير العدل السوري: رغم كل التعقيدات نعلن خطوة مهمة على طريق العدالة تمثلت في معالجة أوضاع المحكومين وهم من أمضوا فترات طويلة في السجون وكانت أوضاعهم من أكثر الحالات تعقيدا من الناحية القانونية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اجتماع القاهرة التحضيري لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي على نار حامية
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اجتماع القاهرة التحضيري لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي على نار حامية
0
رياضة
13:20
منتخب لبنان إلى صربيا أولاً… والمواجهة المنتظرة على ارضه!
رياضة
13:20
منتخب لبنان إلى صربيا أولاً… والمواجهة المنتظرة على ارضه!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ترامب يطلق عمل مجلس السلام ويدعو إيران للانضمام والا البديل سيء جدا
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ترامب يطلق عمل مجلس السلام ويدعو إيران للانضمام والا البديل سيء جدا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
07:04
علي النهري تعود الوزير الراحل محسن دلول
أخبار لبنان
07:04
علي النهري تعود الوزير الراحل محسن دلول
3
خبر عاجل
05:43
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
خبر عاجل
05:43
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
4
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
5
خبر عاجل
10:08
ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
خبر عاجل
10:08
ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
6
منوعات
15:48
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
منوعات
15:48
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
7
خبر عاجل
10:13
ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
خبر عاجل
10:13
ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
8
منوعات
06:29
تورّمت قدمها ثم شعرت بجفاف في الجلد والفم… أعراض بسيطة كشفت إصابتها بمرض نادر كان يهدد حياتها
منوعات
06:29
تورّمت قدمها ثم شعرت بجفاف في الجلد والفم… أعراض بسيطة كشفت إصابتها بمرض نادر كان يهدد حياتها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More