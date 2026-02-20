سلام: عندما اخترنا زيادة الضريبة على القيمة المضافة أخذنا بالاعتبار أن الضريبة ستستثني المواد الغذائيّة الاساسية والأدوية والنفقات الطبيّة والاستشفائية واقساط الجامعات والمدارس والكتب والمازوت والغاز المنزلي واجار البيوت السكنية وسلع أساسيّة اخرى

سلام: لمكافحة محاولات بعض التجار والمحتكرين استغلال الموضوع لرفع الأسعار باشر مفتشو حماية المستهلك التابعون لوزارة الاقتصاد تكثيف جولاتهم على السوبرماركت والأفران وسنحيل جميع المخالفين إلى القضاء

سلام: اتخذنا قرارًا بألّا نقوم بأي إنفاق من دون تأمين مصادر التمويل كي لا تقع الدولة مجددًا في دوامة العجز والدين ونعود إلى طبع الليرة ونضرب سعر الصرف من جديد