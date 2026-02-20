سلام: إذا وجدتم مصدرًا فوريًا لتأمين هذا المبلغ اليوم وليس بعد سنة أو سنتين فسأكون أسعد شخص ومستعد باسم الحكومة لمراجعة قرار زيادة الـ TVA ورسم صفيحة البنزين

سلام: وزير الطاقة أعلن أنه سيباشر بالتدقيق الجنائي في وزارته وأؤكد لكم أنها ستكون بداية الغيث وستشمل كل الوزرات التي فيها شبهات

سلام: وزير الطاقة أعلن أنه سيباشر بالتدقيق الجنائي في وزارته وأؤكد لكم أنها ستكون بداية الغيث وستشمل كل الوزرات التي فيها شبهات

سلام: وضعت كل هذه المعطيات أمام الرأي العام وأيضًا أمام النواب الكرام وأقول لهم بصراحة: إذا كان لديكم بديل يوفّر فورًا 800 مليون دولار فأخبروني أو قولوا إنكم لا تريدون زيادة رواتب القطاع العام