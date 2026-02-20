الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقار قيادة تابعة لحزب الله في بعلبك شرق لبنان

6 غارات 3 منها على منطقة الشعرة و3 على بدنايل وتمنين وطريق رياق – بعلبك

6 غارات 3 منها على منطقة الشعرة و3 على بدنايل وتمنين وطريق رياق – بعلبك

سلام: وزير الطاقة أعلن أنه سيباشر بالتدقيق الجنائي في وزارته وأؤكد لكم أنها ستكون بداية الغيث وستشمل كل الوزرات التي فيها شبهات