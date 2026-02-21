أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله

🔸متابعة للغارة على مقار #حزب_الله في البقاع: تم القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
🔸أغار جيش الدفاع امس في منطقة بعلبك وقضى على عدد كبير من الأرهابيين المنتمين إلى الوحدة الصاروخية في حزب الله وذلك في ثلاث مقار مختلفة للحزب الإرهابي.
🔸وقد تم رصد العناصر… pic.twitter.com/GNctmg3z9p
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 21, 2026
🔸متابعة للغارة على مقار #حزب_الله في البقاع: تم القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
🔸أغار جيش الدفاع امس في منطقة بعلبك وقضى على عدد كبير من الأرهابيين المنتمين إلى الوحدة الصاروخية في حزب الله وذلك في ثلاث مقار مختلفة للحزب الإرهابي.
🔸وقد تم رصد العناصر… pic.twitter.com/GNctmg3z9p