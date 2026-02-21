أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "الجيش الإسرائيلي أغار أمس في منطقة بعلبك وقضى على عدد كبير من العناصر المنتمين إلى الوحدة الصاروخية في حزب الله وذلك في ثلاث مقار مختلفة للحزب".



وقال عبر "إكس": "تم رصد العناصر وهم يعملون في الفترة الأخيرة لتسريع مراحل التسلح والجاهزية وخططوا لتنفيذ عمليات إطلاق نحو الأراضي الاسرائيلية والدفع بمخططات تهدد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".



وأضاف: "تتحمل الوحدة الصاروخية في حزب الله مسؤولية إطلاق القذائف والصواريخ نحو إسرائيل وتعمل في هذه الأيام على التخطيط لشن اعتداءات من هذا النوع نحو إسرائيل".