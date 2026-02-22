مصادر دبلوماسية عربية للـLBCI: الولايات المتحدة ستمثل في اجتماع القاهرة بإسم يحدد لاحقا علما أن السفير عيسى لا يمكنه مغادرة بيروت لأسباب إدارية داخلية مرتبطة بتسيير عمل السفارة في ظل غياب نائب السفير

