سلام: في جلسة الحكومة التي انعقدت أبلغنا الجيش عن استعداده لتنفيذ المرحلة الثانية من خطته لحصر السلاح أي شمالاً بين نهريّ الليطاني والاوّلي وتساءل البعض عن المدة المطلوبة وهذه المهمة قابلة للتحقيق في 4 أشهر إذا توفّرت لقوّاتنا المسلحة نفس العوامل

سلام: من اجل استكمال هذه خطة حصر السلاح في كل مراحلها فإننا كحكومة سنعمل على أن تنال قواتنا المسلحة كل الإمكانات المطلوبة كما اننا سنعمل على استمرار إحاطتها بأوسع احتضان سياسي وشعبي

سلام: من اجل استكمال هذه خطة حصر السلاح في كل مراحلها فإننا كحكومة سنعمل على أن تنال قواتنا المسلحة كل الإمكانات المطلوبة كما اننا سنعمل على استمرار إحاطتها بأوسع احتضان سياسي وشعبي

سلام: في نهاية العام المنصرم أنجز الجيش المرحلة الأولى من الخطّة جنوب نهر الليطاني وهي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تستعيد فيها قواتنا المسلحة السيطرة العملانية الكاملة على هذه المنطقة فلها منّا أكبر تحية