سلام: التزام حكومتنا بإعادة إعمار الجنوب التزامًا ثابتاً منذ اليوم الأول ولهذا ما عدت الى الجنوب ثانية الا وقد تأكدت انني اعود اليه ومعي ما هو أثقل وأصدق من الوعود: مشاريع محددة ومسارات تنفيذ وتمويلًا مخصّصًا بدأنا بتأمينه وخططًا تُترجَم على الأرض

